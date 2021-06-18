https://news.day.az/economy/1353889.html На освобожденных территориях Азербайджана завершена инвентаризация свыше 13 тыс. объектов
На освобожденных территориях Азербайджана завершена инвентаризация свыше 13 тыс. объектов
На освобожденных территориях Азербайджана завершена инвентаризация 13,307 тысячи объектов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Twitter-аккаунт министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, проведена инвентаризация 10,483 тысячи объектов недвижимости и 2,824 тысячи объектов инфраструктуры.
Кроме того, по словам министра, завершена инвентаризация свыше 1,5 тысячи километров автомобильных дорог, 292 километров линий электропередачи, 45 километров линий газоснабжения и 19 километров водопровода, а также 249 километров оросительных сетей.
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