Международный аэропорт «Нахчыван» выведен из подчинения AZAL
Международный аэропорт "Нахчыван" передан в подчинение Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Международный аэропорт "Нахчыван" выведен из подчинения закрытого акционерного общества "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).
ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", Министерству транспорта, связи и высоких технологий, Министерству экономики и Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного постановления, в соответствии с требованиями законодательства.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.
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