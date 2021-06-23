Международный аэропорт «Нахчыван» выведен из подчинения AZAL

Международный аэропорт "Нахчыван" передан в подчинение Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Международный аэропорт "Нахчыван" выведен из подчинения закрытого акционерного общества "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).

ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", Министерству транспорта, связи и высоких технологий, Министерству экономики и Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного постановления, в соответствии с требованиями законодательства.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.