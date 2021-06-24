Рейтинги ОАО «Муганбанк» повышены с «ССС+/С» до «В-/В» (R)

22 июня 2021 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ОАО "Муганбанк с "CCC + / C" до "B- / B". Прогноз по рейтингам подтвержден "стабильный".

По данным агентства, коэффициент быстрой ликвидности ОАО "Муганбанк" стабилизировался и превысил 50% в 2021 году (при регуляторном минимуме - 30%), а база розничных депозитов увеличилась после истечения срока полной гарантии по вкладам в начале апреля 2021 г.

В отчете также отмечается, что банк, в рамках недавно одобренной стратегии банк получил вливание капитала в размере 5 млн манатов со стороны контролирующего акционера и отразил небольшую прибыль за первые пять месяцев 2021 г. в отчетности, составленной в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета. В связи с этим долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента Муганбанка повысился с "CCC+/C" до "В-/В".

Агентство не ожидает повышения рейтинга банка со стабильного до позитивного в ближайшие 12 месяцев, если реализация новой стратегии банка не приведет к увеличению рыночной доли или улучшению качества активов. Также агентство будет негативно оценивать ослабление показателей ликвидности, вызванное возобновившимся значительным оттоком депозитов.