Коронакризис в мире и цены на нефть: Азербайджан в выигрыше

Причины роста цен на нефть заключаются в том, что мировая экономика достаточно быстро начала выходить из коронакризиса и увеличиваются объёмы производства. Естественно, это требует увеличения поставок нефти и спрос на неё растёт. По всей видимости ещё одним триггером для повышения цены стало то, что запасы нефти в США начали снижаться и рынок на это отреагировал. Но в целом, это колебание вызвано именно тем, что мировая экономика начала довольно быстро выходить из кризиса, связанного с COVID-19.

Об этом Day.Az сказал доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), кандидат экономических наук Николай Кульбака.

По словам нашего собеседника, есть надежда, что в условиях когда большинство развитых стран уже имеет достаточно хорошую долю привитых, новых вспышек коронавируса уже не будет.

"Это означает, что инвесторы смотрят на ситуацию в мировой экономике с оптимизмом. Единственное остаётся неизвестной ситуация с новыми штаммами, но пока большинство аналитиков и инвесторов считают, что с коронавирусом мир в целом справился и всё пойдёт вперёд", - сообщил он.

Кандидат экономических наук затруднился ответить, насколько долго сохранится рост цен на нефть.

"Потому что здесь действительно очень много неизвестных. На рынке слишком много игроков и сказать, как дальше будет выстраиваться ситуация, очень сложно. Поэтому до Нового года я бы не стал наверно делать каких-то очень серьёзных прогнозов. Но вполне вероятно, что нефть может остаться в цене до 60 долларов совершенно спокойно. Хотя разброс прогнозов и вероятностей достаточно большой, потому что сценариев может быть очень много", - отметил доцент.

Экономист полагает, что цена на нефть в размере 40 долларов, которую правительство Азербайджана заложила в госбюджет страны, является правильным шагом.

"Поскольку рассчитывать на такие подарки судьбы как тот, что идёт сейчас, было бы неосмотрительно. Это означает, что в принципе приход денег в Азербайджан будет больше, чем планировалось. Нагрузка на бюджет будет значительно ниже благодаря достаточному запасу финансовых средств. Для Азербайджана бюджетные расходы и доходы могут быть довольно хорошим. Сейчас ситуация на нефтяном рынке играет на руку Азербайджану", - подытожил Николай Кульбака.

Абдул Керимханов