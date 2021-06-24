Потенциал Азербайджана в альтернативной энергетике привлекает крупнейших мировых инвесторов

Азербайджан обладает значительным потенциалом в сфере ВИЭ, превышающим 27,7 тысячи мегаватт, что в перспективе позволит вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.

Об этом сообщил Trend заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии Московского государственного института международных отношений (МГИМО), эксперт Центра устойчивого развития МГИМО Игбал Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, основная доля потенциала ВИЭ в Азербайджане приходится на солнечную энергию - 23 040 мегаватт, потенциал ветровой энергетики оценивается в три тысячи мегаватт, биомассы - около 380 мегаватт, геотермальной энергетики - более 800 мегаватт, малых ГЭС - 520 мегаватт.

"Стабильная экономика, благоприятный инвестиционный климат и значительные успехи в развитии бизнес-климата привлекли в Азербайджан крупнейших мировых инвесторов, готовых участвовать в реализации перспективных мегапроектов в сфере ВИЭ. 12 крупных энергетических компаний - BP (Великобритания), Masdar (ОАЭ), ACWA Power (Саудовская Аравия), Total Eren (Франция), Equinor (Норвегия), Quadran International (Франция), Tekfen Insaat (Турция), Al-Matub (ОАЭ), Mitsui & Co (Япония), Lucia Holding (Франция), Ansalgo Energia (Италия) и Avelar Solar Technology (Россия) подписали с Азербайджаном меморандумы о взаимопонимании и документы о сотрудничестве. При этом минэнерго Азербайджана активно взаимодействует с ними как в рамках деятельности рабочих групп, проведения встреч и информационного обмена, так и совершенствования национальной нормативно-правовой базы в сфере ВИЭ", - сказал Гулиев.

По его мнению, сокращение выбросов СО2 (углекислого газа) в рамках расширения использования ВИЭ для производства электроэнергии существенно улучшит экологический имидж Азербайджана.

Эксперт отметил, что и в топливно-энергетическом комплексе происходят значительные структурные изменения, связанные с развитием ненефтяной, "зеленой" энергетики.

"Период снижения доходов от экспорта углеводородов создал дополнительные предпосылки для приоритизации аспектов возобновляемой энергетики, что в перспективе будет способствовать формированию дополнительных объемов углеводородного экспорта", - считает Гулиев.

По его словам, сокращение выбросов СО2 привлечет инвесторов в новые энергетические проекты, что значительно повысит инвестиционный потенциал отечественного ТЭК.