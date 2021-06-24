Запрещен ввоз в Азербайджан куриного мяса из более чем 40 стран

Запрещен ввоз в Азербайджан куриного мяса из некоторых регионов более 40 стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил главный государственный ветеринарный инспектор Республики Галиб Абдулалиев.

Он отметил, что в 55 странах выявлен птичий грипп, но некоторые случаи зафиксированы в дикой природе: "После получения информации от Всемирной организации здравоохранения животных, импорт куриного мяса из этих стран был ограничен. Должно пройти некоторое время после устранения опасности при ограничении импорта, как мяса, так и курятины, это время может составить от 3 месяцев до 3 лет. После этого ограничения на импорт продукции снимаются. Это ограничение распространяется не на всю территорию страны, а на регион, где были выявлены случаи заболевание".