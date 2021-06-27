Азербайджан увеличит добычу нефти в 2022 году

Добыча нефти в Азербайджане вырастет с 0,72 миллиона баррелей в сутки в 2021 году до 0,74 миллиона баррелей в сутки в 2022 году, передает Day.Az со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

Добыча нефти в Азербайджане прогнозируется на уровне 0,70 миллиона баррелей в сутки во втором квартале, по 0,73 миллиона баррелей в сутки в третьем и четвертом кварталах.

Ожидается, что в 2021 году добыча нефти в Азербайджане составит 0,72 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 0,70 миллиона баррелей в 2020 году.

По оценкам МЭА, в 2019 году добыча нефти в Азербайджане составляла 0,77 миллиона баррелей в сутки.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в мае 2021 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в стране составила 674 тысячи баррелей.

По данным ведомства, из этого объема 586 тысяч баррелей пришлись на сырую нефть, а 88 тысяч баррелей - на конденсат.

Напомним, что в рамках соглашений, принятых на соответствующих заседаниях министров стран ОПЕК+, было определено, что среднесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане будет сохранена на уровне 603 тысяч баррелей в мае, 610 тысяч баррелей в июне и 620 тысяч баррелей в июле.