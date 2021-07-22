Агентство по развитию МСБ Азербайджана выдало ряду предпринимателей стартап-сертификаты

С мая 2021 года Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) выдало семь стартап-сертификатов субъектам микро- и малого предпринимательства.

Об этом сообщили Day.Az в агентстве.

По его данным, субъекты микро- и малого предпринимательства, получившие сертификат, освобождаются от уплаты налога на прибыль и налога по доходам от инновационной деятельности сроком на три года.

Сертификат также позволяет направлять полученные доходы на совершенствование и развитие проектов.

"Стартап-сертификат также повышает интерес отечественных и иностранных инвесторов к проекту, упрощает выход на зарубежные рынки. На сегодня агентство выдало такие сертификаты семи субъектам предпринимательства, которые работают в таких сферах, как инновации в аграрном секторе, финансовые технологии, логистические услуги, электронная коммерция и онлайн-платформы, содержащие инновационные решения", - говорится в сообщении.

По его информации, также в рамках грантового конкурса, проводимого агентством два раза в год, финансируются проекты в сферах образования, науки, исследований и поддержки.

"Центры развития МСБ, функционирующие в различных городах и районах страны, также предоставляют бесплатные учебные и консультационные услуги малому и среднему бизнесу, включая стартапы. В настоящее время продолжаются мероприятия по дальнейшему развитию стартап-экосистемы, с этой целью рассматривается ряд проектов и инструментов поддержки", - говорится в сообщении.