ФАО поддерживает перечень проектов по продвижению местных продуктов питания в Азербайджане

В настоящее время Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) поддерживает несколько проектов по продвижению местных продуктов питания в Азербайджане, сказал Trend представитель ФАО, передает Day.Az.

Он отметил, что в Азербайджане реализуются национальные, региональные и глобальные проекты организации.

"Эти проекты в основном включают техническую помощь в областях, предусмотренных мандатом ФАО, в том числе устойчивые продовольственные системы, продовольственную безопасность, развитие сельского хозяйства, продвижение местных продуктов питания, управление природными ресурсами, рыболовство, лесное хозяйство и так далее", - сказал представитель ФАО.

По словам собеседника агентства, в 2015 году ФАО и азербайджанское правительство подписали Программу партнерства на общую сумму 10 миллионов долларов, которая направлена ​​на усиление взаимодействия между сторонами для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) в Азербайджане.

"В настоящее время действуют семь проектов, которые поддерживают правительство в улучшении животноводства и овцеводства, выращивании фундука, картофеля, занятости молодежи и расширении прав и возможностей женщин", - сказал представитель организации.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время реализуются проекты по продвижению местных продуктов питания и развитию консультационных услуг по сельскому хозяйству, финансируемые ЕС. Также ФАО в Азербайджане реализует ряд проектов по управлению природными ресурсами и окружающей средой в тесном сотрудничестве с Глобальным экологическим фондом и Зеленым климатическим фондом.

"В ходе реализации всех упомянутых проектов ФАО тесно сотрудничает с правительством Азербайджана, которое в основном представлено министерствами сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям, Государственным комитетом статистики, Агентством продовольственной безопасности, а также подведомственными ему государственными агентствами", - сказал собеседник агентства.