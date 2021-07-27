В Азербайджане до сих пор выдано свыше 11 тыс. лицензий на ведение бизнеса

Минэкономики Азербайджана до сих пор выдало свыше 11 018 лицензий на ведение бизнес-деятельности, сообщили во вторник Day.Az в пресс-службе минэкономики.

Стимулирование развития предпринимательства в Азербайджане, обеспечение благоприятной деловой среды, совершенствование законодательства, административных процедур и отношений "государство-предприниматель", упрощение процедур и обеспечение прозрачности в выдаче лицензий на предпринимательскую деятельность в числе основных задач, поставленных главой государства, и в данном направлении постоянно принимаются необходимые меры. В рамках реформ количество видов деятельности, требующих лицензии, сократилось ранее с 59 до 37, а с 15 июля - до 36. Количество лицензий, выдаваемых министерством экономики (исключая связанные с государственной безопасностью), составляет 23. Срок выдачи лицензий сокращен с 15 до 10 рабочих дней, а размер госпошлины уменьшен вдвое.

Согласно соответствующему указу главы государства, со 2 ноября 2015 года лицензии выдаются министерством экономики через центры "Службы ASAN". С 14 марта 2018 года начата выдача лицензий и через портал "Лицензии и разрешения". Также выдача лицензий с февраля прошлого года осуществляется через "Дома МСБ".

Из числа 11 018 лицензий, выданных по состоянию на первое июля текущего года, 2 059 предоставлены через портал "Лицензии и разрешения". В первом полугодии выдана 731 лицензия. В целом около 60 процентов выданных лицензий, в том числе 85 процентов лицензий, предоставленных в 2021 году, являются полученными впервые, что отражает предпринимательскую активность в результате реформ.