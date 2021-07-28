Счетная палата Азербайджана заняла достойное место в отчете ВБ

Счетная палата Азербайджана заняла достойное место в отчете Всемирного банка (ВБ) "Независимый индекс высших аудиторских ведомств на 2021 год" среди 118 аудиторских организаций мира, сообщает Day.Az.

Это отражает усилия по обеспечению объективной оценки государственных программ, политики, деятельности по укреплению доверия между гражданами и заинтересованными сторонами.

Отметим, что уровень Счетной палаты Азербайджана определен как B (9.0-9.5). В эту же категорию входят соответствующие ведомства Турции, России, Аргентины, Китая, Хорватии и других стран.