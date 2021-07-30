В настоящее время наносится последний слой покрытия на взлетно-посадочную полосу аэропорта в Физули

В настоящее время наносится последний слой покрытия на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта в Физули.

Об этом сказал журналистам представитель ЗАО "Azərbaycan Hava Yolları" Валех Амирасланов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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