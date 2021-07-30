Гарантийные письма от Yelo Bank полностью онлайн и без залога (R)
Еще одно нововведение от Yelo Bank для удобства клиентов. Впервые в Азербайджане банк предлагает гарантийные письма полностью через онлайн-платформу. Воспользоваться услугой через интернет-банкинг можно без дополнительной документации, без ожидания в очереди и не тратя времени впустую.
Но и на этом основные преимущества услуги не заканчиваются:
- Залог не требуется
- Утверждение в течение дня
- Максимальная сумма - 200 000 AZN
- Услугой могут пользоваться и новые клиенты
Процедура очень проста:
- Авторизуйтесь в интернет-банке (ИБ)
- Загрузите необходимые документы в ИБ
- Подтвердите договор с помощью подписи ASAN
- Вам отправляется гарантийное письмо.
Банковская гарантия - это письменная гарантия того, что один из партнеров выполнит свои финансовые обязательства перед другим в процессе местного и международного сотрудничества.
Более подробно - https://bit.ly/qarantiya
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