Гарантийные письма от Yelo Bank полностью онлайн и без залога

Еще одно нововведение от Yelo Bank для удобства клиентов. Впервые в Азербайджане банк предлагает гарантийные письма полностью через онлайн-платформу. Воспользоваться услугой через интернет-банкинг можно без дополнительной документации, без ожидания в очереди и не тратя времени впустую.

Но и на этом основные преимущества услуги не заканчиваются:

  • Залог не требуется
  • Утверждение в течение дня
  • Максимальная сумма - 200 000 AZN
  • Услугой могут пользоваться и новые клиенты

Процедура очень проста:

  • Авторизуйтесь в интернет-банке (ИБ)
  • Загрузите необходимые документы в ИБ
  • Подтвердите договор с помощью подписи ASAN
  • Вам отправляется гарантийное письмо.

Банковская гарантия - это письменная гарантия того, что один из партнеров выполнит свои финансовые обязательства перед другим в процессе местного и международного сотрудничества.

Более подробно -   https://bit.ly/qarantiya

У вас есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 и пишите  на наши счета в соцсетях Facebook и Instagram  мы обязательно ответим.   

Yelo Bank - Яркий банкинг