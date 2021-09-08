Названы риски, связанные с пандемией COVID-19 в госбюджете на 2022 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в заявлении Минфина о макрофискальных рамках на 2022-2025 годы и предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2022 год.

Отмечается, что на фоне эффективного процесса вакцинации против пандемии COVID-19, правильной государственной политики в этой сфере, постепенного снятия ограничений, мер по стимулированию экономики и других подобных факторов в нашей стране наблюдается оживление в экономике.

Возникновение очередных волн пандемии может создать потребность в дополнительных средствах для реализации необходимых мероприятий в сфере здравоохранения и других сферах в ближайшие годы, что, в свою очередь, может привести к необходимости пересмотра структуры расходов бюджета, в том числе обеспечения необходимых потребностей в расходах за счет имеющихся резервов или дополнительного заимствования.

С другой стороны, частичное закрытие границ в рамках борьбы с пандемией, невозобновление международных рейсов негативно влияют на такие сферы, как общественное питание, туризм и транспорт, создавая риск того, что ненефтяные доходы от этих секторов будут выполнены ниже прогнозируемого уровня.

В связи с этим в целях продолжения соответствующих мер по предотвращению возможного негативного воздействия пандемии на экономику страны и государственный бюджет предусмотрено выделение целевых средств на здравоохранение на ближайшие годы.