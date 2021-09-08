В Азербайджане пересмотрят налоговые и таможенные льготы

Льготы будут пересмотрены в зависимости от результатов оценки влияния налоговых и таможенных льгот и послаблений на доходы государственного бюджета, а также их эффективности с бюджетной, экономической и социальной точек зрения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в отчете Минфина, касающемся макрофискальных рамок на 2022-2025 годы и предварительных показателей сводного и государственного бюджетов на 2022 год.

Предложения по пересмотру налоговых и таможенных льгот в среднесрочной перспективе, в зависимости от результатов оценки их эффективности с экономической и социальной точек зрения, будут внесены в Кабинет министров до 15 сентября, согласно утвержденной постановлением № 38 Кабинета Министров от 8 февраля 2020 года "Методологии оценки влияния льгот и послаблений, предоставляемых в налоговой и таможенной сфере, на доходы государственного бюджета и порядка ведения реестра этих льгот и освобождений", а также утвержденными постановлением № 436 Кабинета Министров от 3 ноября 2020 года "Правилами оценки эффективности налоговых и таможенных льгот".

Предложения будут представлены вместе с проектом государственного бюджета и сводного бюджета на следующие бюджетные годы и показателями сводного бюджета на последующие три года, в соответствии со статьей 11.15 закона "О бюджетной системе".