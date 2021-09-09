Азербайджан ограничил импорт живого скота и мясной продукции из еще одной страны

Азербайджан ввел ограничения на импорт и транзит живого скота, продукции и сырья животного происхождения из монгольской области Дорнод.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

По информации Всемирной организации здоровья животных, в этой области Монголии выявлен ящур.

Для усиления контрольных мер агентство обратилось в Государственный таможенный комитет по вопросу принятия соответствующих мер в связи с транспортными средствами, прибывающими из Монголии в Азербайджан, а также проезжающими в нашу страну транзитом.