Южный газовый коридор обеспечит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед

"Южный газовый коридор" обеспечит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед.

Об этом сказал в пятницу посол США в Азербайджане Ли Литценбергер на церемонии закрытия "Симпозиума по региональной энергетической безопасности 2021 - Кавказ", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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