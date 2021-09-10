Тарифный совет будет определять стоимость экспертизы лекарств

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила фармаконадзора за лекарственными средствами".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, юридическое лицо публичного права "Центр аналитической экспертизы" проводит экспертизу документов фармаконадзора.

Согласно действующим правилам, при проведении экспертизы в связи с документами фармаконадзора, представленными после регистрации лекарственного препарата, взаимоотношения сторон, в том числе объем, продолжительность и стоимость экспертизы, регулируются соглашением между юридическим лицом публичного права "Центр аналитической экспертизы" и владельцем лицензии или организацией.

Согласно поправке, при проведении экспертизы в связи с документами фармаконадзора, представленными после регистрации лекарственного препарата, взаимоотношения сторон будут регулироваться соглашением, заключенным между Органом и владельцем лицензии или организацией. Экспертиза будет проводиться на основании тарифов, установленных Тарифным (ценовым) советом в соответствии с Законом "О лекарственных средствах".