В августе в Азербайджане резко возросло производство автомобилей

В январе-августе этого года в Азербайджане было произведено 1 214 легковых автомобилей.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство легковых автомобилей в стране выросло на 3,8%.

В августе в стране было произведено 274 легковых автомобилей, что на 89% больше, чем в июле.

По состоянию на 1 сентября в складах осталось 239 единиц готовой продукции.