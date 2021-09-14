https://news.day.az/economy/1379980.html В августе в Азербайджане резко возросло производство автомобилей
В августе в Азербайджане резко возросло производство автомобилей
В январе-августе этого года в Азербайджане было произведено 1 214 легковых автомобилей.
Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство легковых автомобилей в стране выросло на 3,8%.
В августе в стране было произведено 274 легковых автомобилей, что на 89% больше, чем в июле.
По состоянию на 1 сентября в складах осталось 239 единиц готовой продукции.
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