В Азербайджане вводится новое требование к иностранным компаниям

В случае непредставления юридическим лицом иностранного государства, обратившимся за открытием счета в Азербайджане, соответствующих документов, в открытии счета будет отказано.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в изменениях, внесенных Кабинетом министров в "Пределы и порядок предоставления информации о финансовых операциях, осуществляемых юридическими и физическими лицами иностранных государств на территории Азербайджанской Республики, в компетентные органы этого государства".

В то же время, указанное правило распространяется также на физическое лицо из иностранных государств, обратившееся за открытием счета.