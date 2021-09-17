С чем связано подорожание продовольствия в Азербайджане

Вопрос продовольственной безопасности день ото дня глобализируется, многие страны на грани голода. Резко растет потребность в зерне, которое занимает главное место в продовольственной продукции. Потребность, растущая на глобальном уровне, способствует подорожанию продовольственных продуктов.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов, передает Day.Az.

Депутат считает, что на подорожание влияют два основных фактора: "Первый фактор связан с тем, что в мире стремительно растет численность населения, и это повышает потребность в зерне. Второй фактор - влияние на производство зерна климатических изменений, которые происходят в последнее время. Снижение производства в основных странах, экспортирующих зерно, отражается и на мировых ценах".

По его словам, согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO), цены на зерно в мире выросли на 3,4% в сравнении с августом и на 31,1% относительно аналогичного периода 2020 года.

"Несколько стран - крупных экспортеров зерна, где производство упало, повысили цены на продажу на 8,8%, в том числе на 43,5% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Россия, которая является основным экспортером зерна, ввела квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы - 17,5 миллиона тонн. За каждую тонну экспорта выше квоты будет применяться таможенная пошлина в 50%. Естественно, резкий рост цен зерна на мировых рынках влияет и на повышение цен мучных изделий в странах-импортерах", - сказал он.

Бадамов отметил, что в мире растут цены и на другую продовольственную продукцию: "К примеру, в сравнении с июлем прошлого года цены на молочную продукцию на мировых рынках снизились на 13,6%, но они выше соответствующих показателей августа 2020 года. Кроме того, относительно июля прошлого года в мире на 6,7% выросли цены на растительные масла и на 22% подорожала мясная продукция".

Депутат напомнил, что по сравнению с началом года цены сырой нефти на мировых рынках выросли почти на 50%, и в результате стоимость бензина на мировых рынках увеличилась почти на 55%.

По его мнению, рост мировых цен ставит новые вызовы перед странами-импортерами. "Один из этих вызовов связан с тем, что страны-импортеры, используя существующие возможности производства сельхозпродукции, должны уделять больше внимания этой сфере, поскольку в дальнейшем в этих странах могут возникнуть большие проблемы с ценами на импорт", - отметил Бадамов.