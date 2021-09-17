ЦБ обнародовал прогноз по годовой инфляции в Азербайджане

Годовая инфляция в Азербайджане в текущем году ожидается на уровне 7-7,5 процента.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана (ЦБА), среднегодовая инфляция по стране прогнозируется на уровне 5,4-5,8 процента.

По данным ЦБА, годовая инфляция в 2022 году прогнозируется в пределах 4-5 процентов.

"В сентябре прогноз инфляции на конец года был повышен, в основном с учетом влияния внешних и внутренних факторов", - добавили в ЦБА.

Заметим, что, согласно данным Государственного комитета по статистике, в прошлом году инфляция в Азербайджане составляла 2,8 процента.