Турецкий холдинг намерен наладить сотрудничество с портом Баку
Турецкий Albayrak Holding намерен наладить сотрудничество с Бакинским международным морским торговым портом.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал глава холдинга Ахмет Албайрак на встрече с генеральным директором порта Талехом Зиядовым.
По словам Албайрака, основой для будущего сотрудничества являются стратегическое расположение, технические возможности и достижения бакинского порта.
В свою очередь, Зиядов заявил, что до конца будущего года в порту планируется ввести в эксплуатацию терминал удобрений.
"Благодаря этому терминалу, перевалка грузов на котором составит 2,5 миллиона тонн в год, будет обеспечена транспортировка транзитом через Азербайджан большого объема удобрений из Центральной Азии в западные страны", - подчеркнул Зиядов.
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