Частные ненефтяные компании Азербайджана увеличили экспорт на более чем 40%

По итогам января - августа 2021 года крупнейшим экспортером азербайджанской ненефтяной продукции среди частных компаний стало ООО MKT İstehsalat Kommersiya, осуществившее экспорт на 81 миллион долларов.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

По данным обзора, в указанный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму в 368 миллионов долларов, что на 44,3 процента, или 163,2 миллиона долларов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Рэнкинг частных компаний, вошедших в ТОР-10 ненефтяных экспортеров в январе - августе 2021 года: