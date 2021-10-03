Частные ненефтяные компании Азербайджана увеличили экспорт на более чем 40%
По итогам января - августа 2021 года крупнейшим экспортером азербайджанской ненефтяной продукции среди частных компаний стало ООО MKT İstehsalat Kommersiya, осуществившее экспорт на 81 миллион долларов.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.
По данным обзора, в указанный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму в 368 миллионов долларов, что на 44,3 процента, или 163,2 миллиона долларов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Рэнкинг частных компаний, вошедших в ТОР-10 ненефтяных экспортеров в январе - августе 2021 года:
|
Компания
|
Объем экспорта в январе-августе 2021 года (в млн $)
|
Объем экспорта в январе-августе 2020 года (в млн $)
|
ООО MKT İstehsalat Kommersiya
|
81
|
48,7
|
ООО Azerbaijan İnternational Mining Company
|
69,2
|
69,4
|
ООО Local Garden
|
54,3
|
0
|
ООО Baku Steel Company
|
35,6
|
17,6
|
ООО P-Aqro
|
28
|
15,3
|
OOO Sun Food
|
22,6
|
21
|
OOO Azerbaycan Şeker Istehsalat Birliyi
|
20,7
|
8
|
ООО RAM BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT VƏ TİCARƏT LTD
|
16,2
|
12,5
|
"Хидаятов Тяйар Хидаят оглу"
|
15,6
|
3,1
|
"Джафаров Ильгар Судгул оглу"
|
14,8
|
3,3
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре