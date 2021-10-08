Экономика Азербайджана вырастет на на 3,3%

Компания "Fitch Solutions" прогнозирует рост экономики Азербайджана в этом году на 2,5%, а в 2022 году на 3,3%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, продолжающиеся в Европе процессы восстановления экономики позитивно повлияют на статистику внешнего баланса Азербайджана. Но из-за пандемии коронавируса спрос на местном рынке будет восстанавливаться медленнее.

Напомним, в мае нынешнего года агентство "Fitch Ratings" прогнозировало рост экономики Азербайджана в этом году на 2,1%, а в 2022 году на 2,9%.