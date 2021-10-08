https://news.day.az/economy/1389166.html Экономика Азербайджана вырастет на на 3,3% - Прогноз от «Fitch»
Экономика Азербайджана вырастет на на 3,3% - Прогноз от «Fitch»
Компания "Fitch Solutions" прогнозирует рост экономики Азербайджана в этом году на 2,5%, а в 2022 году на 3,3%.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, продолжающиеся в Европе процессы восстановления экономики позитивно повлияют на статистику внешнего баланса Азербайджана. Но из-за пандемии коронавируса спрос на местном рынке будет восстанавливаться медленнее.
Напомним, в мае нынешнего года агентство "Fitch Ratings" прогнозировало рост экономики Азербайджана в этом году на 2,1%, а в 2022 году на 2,9%.
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