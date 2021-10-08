Женщина на руководящих должностях в современном мире-явление, ставшее вполне привычным. Более пристального внимания удостаиваются те, кто владеет и самостоятельно ведёт бизнес. Иногда в их деловой активности раздаются скептические замечания, но восхищаться ими не перестают. И, тем не менее, интерес к "закулисью" в жизни бизнес-леди не снижается, а значит держать спину прямо и смотреть гордо им необходимо вне зависимости от всего. Какими особенностями или секретами должна обладать современная деловая женщина? А когда она возглавляет медицинский бизнес?

Наша собеседница совладелец Spektr Medical Group Незрин ханум Садыхова утверждает, что многое становится проще, если сохранять чувство юмора и уметь отвечать за взятые на себя обязанности, принимать во внимание опыт успешных людей, учиться у них. Главное, чтобы каждый занимался именно тем делом, которое ему, что называется "по плечу"...

- Даже с наступлением третьего тысячелетия достаточно сильны убеждения, что силы женщины в управлении большой компанией весьма скромны, оттого им оставляют право руководить\владеть лишь определённой "шкалой" бизнес-сферы. Чем для Вас стало преодоление таких сторонних утверждений.

- Думаю не лишним, будет отметить, что в бизнес я пришла в 2006 году. И 15 лет успешного опыта за плечами дадут мне право утверждать обратное. Более того, в истории Азербайджана дискриминации по гендерному признаку практически не существует. Женщинам всегда уделялась особое место и почитание в обществе. Об этом есть свидетельства и в поэмах Низами, Физули, в драме "Севиль" Дж. Джабарлы. Избирательные права азербайджанские женщины получили самыми первыми в исламском мире, опередив в этом многих европеек и американок. Приведу в пример слова общественного деятеля и мецената Гаджи Зейналабдин Тагиева, что образованный мужчина - это один из образованных специалистов, а образованная женщина - это образованная семья, и как следствие - целая нация. Ещё одним фактором служит пример непосредственно моих родителей, где образование всегда стояло в приоритете. Это закладывалось в воспитании, а подтверждалось полной поддержкой и в отношениях между отцом и матерью, и в мой адрес. Так что женщины обладают не меньшими лидерскими качествами. А в определённых обстоятельствах превосходят и мужчин. Ведь недаром Маргарет Тэтчер как-то отметила: "Если вы хотите что-то обговорить - идите к мужчине, если хотите реально сделать - к женщине". Главное, откровенно не противопоставлять себя, помня, как остро может реагировать сильный пол, когда рвутся шаблоны.

- Существует ли гендерность в бизнес-поведении? Например, образ руководителя, особенности мышления, стили общения, дипломатическая тактика. И кто, всё-таки, предпочтительней в выстраивании деловых и партнёрских отношениях?

- Различие лидерских стратегий лежат в социальном поле. Они никак не сидят в биологии человека. Всё, что есть в человеческой природе, например, конкуренция и борьба, присутствует вне зависимости от половой принадлежности. Но нельзя отрицать отличие лидерских гендерных позиций. Женщины обладают "манипулятивным инструментарием", выбирают модель, поощряемую социумом. Важную роль играет и чуткость во взаимоотношениях людей, и поэтому, с присущим социальным интеллектом, она интуитивно улавливает самые различные тонкости в напряжённых ситуациях. Одними из главных достоинств женского бизнес-поведения - умение объединять людей под свои началом, делегировать полномочия, подчёркивать важность и уникальность каждого человека. И этот стиль лидерства, по моему мнению, достался нам от природы: как матери и создательницы гармонии внутри семьи. И как вишенка "на бизнес-тортике" - женское обаяние! Не думаю, что деловые женщины станут отрицать столь "симпатичный бонус", подаренный нам природой...

- Отдельным упрёком деловым женщинам озвучивается уверенность в их несостоятельности в семейной жизни. Ко всему прочему, порой в их адрес отправляют определённого направления домыслы, которые способны причинить неприятные моменты.

- Не стану отрицать, что я всегда уделяла работе много времени. Но для семейных взаимоотношений это совершенно не стало проблематичным. С дочерьми выстроен высокий уровень взаимодоверия и взаимопонимания. Мой супруг, будучи хорошим специалистом в своей профессиональной области, настоящая опора и помощник на разных этапах моего становления как бизнес-леди. Кэтлин Дуглас как-то сказала: "Чтобы сделать карьеру, женщине необходима, во-первых, хорошая профессиональная подготовка, во-вторых, муж, который радуется её успехам, как бы велики они ни были". Более того, я считаю, что именно здоровые семейные отношения становятся одной из составляющих в правильном развитии деловой активности женщины. Ведь некая определённая модель семьи переносится и в коллектив. И опять-таки, вернусь к сказанному чуть выше: моя мама с помощью и при повсеместной поддержке моего папы, достигала успехов в карьерном росте. Он был с ней рядом в выстраивании её собственного бизнеса. Так что, можно сказать, мы продолжаем семейные традиции.

- Насколько важно в построении собственного делового пути осознание необходимости самообразования? На Вашем примере можно сказать, что отсутствие профильного образования критично в вопросах руководства определённым бизнесом?

- По образованию я - филолог, и долгое время работала по профилю: преподавала английский язык в средней школе. И на момент организации собственного первого бизнеса имела позитивный багаж выстроенного общения с людьми, что помогло мне в дальнейшем в формировании профессиональных отношений с коллективом. Впоследствии получила специальное образование управления бизнесом, потому что понимала, помимо приобретённых навыков, так сказать, "практикуя на деловых полях", необходимы теоретические знании для грамотной стратегии развития своего дела. Это дало возможность создать атмосферу высокого доверия на уровне, при котором отсутствие профильного образования совершенно не является критичной проблемой. Например, накопленный опыт ведения международных переговоров оказался весьма полезным при подписании контрактов с итальянскими врачами на бизнес-форуме в Риме. Кроме того, в деловом мире существуют примеры того, как высококвалифицированные специалисты терпят фиаско, становясь руководителями компаний в своей области. На сегодняшний день, могу уверенно сказать, умение правильного администрирования есть составляющая успеха компании. Пусть я далека от медицинской сферы, но в моей компетенции создать своим сотрудникам атмосферу спокойствия в "бытовых бизнес-вопросах": они сосредоточены на задачах оказания медицинских услуг, а в моих обязанностях все остальные составляющие. Это своеобразная свобода: поиск и привлечение новых инноваций, технологий, методик из-за границы. Международный опыт позволяет вносить креативность в нашу компанию, увлекательную в новых проектах и для сотрудников, которые расширяют и собственные знания. Здесь как раз и проявляется моя незашоренность в узкопрофильности медицины. Знания иностранных языков, обучение за границей, хорошее образование, опыт предыдущего бизнеса - моя основа в построении и ведении своего дела, доставшегося мне по наследству и не ограничивающегося рамками одной клиники.

- Любое руководство требует наличия сильной команды. А это отдельные люди, с индивидуальным подходом к каждому. Существует ли какой-то определённый алгоритм выстраивания взаимоотношений с сотрудниками, дабы даже различие их психотипов играло на успешное развитие компании?

- У руководителя, радеющего за своё дело, есть основная задача - найти индивидуальный подход к каждому сотруднику. Без ложной скромности отмечу, что мне это удалось. Отрицать, что были пройдены и некоторые разногласия, решались проблемы (ничто человеческое нам не чуждо). Но они всегда разрешались в спокойной, даже семейной атмосфере. Ведь мы больше семья, чем коллектив. Как призывала Элеонора Рузвельт: "Обращаясь с собой, используйте свою голову; обращаясь с другими, используйте своё сердце".

- Ваша карьера складывалась из, порой, диаметрально-противоположных сфер и, смею предположить, это был путь поиска себя. Этакий своеобразный "метод проб и ошибок". С высоты сегодняшнего дня, есть ли сожаления о чём-то или же особая гордость за что-то, уже ставшее неотъемлемым личным прошлым?

- Современные условия диктуют необходимость проявления гибкости. И даже самый негативный опыт - это опыт. Мне действительно приходилось пробовать себя в различных сферах бизнеса: luxury watch and jewellery bussiness, организация курсов изучения иностранных языков. Теперь медицинский сервис. В силу сложившихся причин последнего периода, как всемирный экономический кризис, эпидемия коронавируса, некоторые сферы бизнеса перешли в пассивное состояние. Но нет худа без добра, и именно пандемия позволила мне всецело сконцентрироваться на моей нынешней работе. Появилась дополнительная необходимость в получении медицинских услуг. Помимо этого, осенью прошлого года Азербайджан триумфально освободил оккупированные 30 лет назад свои земли, и в связи с вышеперечисленным, наша клиника предоставляла льготные, а то и бесплатные услуги людям и военнослужащим, пострадавшим от последствий военных действий. И сейчас я прихожу к пониманию, что Всевышний направляет нас туда, где важно оказаться в определённый момент жизни. Где мы можем принести наибольшую пользу. Что и случилось в моём случае, когда я была счастлива отдать свой долг перед родиной и обществом именно в отношении конкретных людей в конкретной области. Уверена, что именно медицина наиболее приближена к Всевышнему, ведь она ведает и отвечает за человеческое здоровье и жизни людей. А потому, мы в ещё большем ответе перед Ним.

Семейная медицинская клиника Biomed Spektr

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