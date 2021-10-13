Окончания газовой лихорадки в Европе скоро ждать не стоит

То, что происходит сегодня на газовом рынке Европы, никакими разумными тезисами не объяснить, логика тут бессильна.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

Это газовая лихорадка. По-другому не назовешь. Умом невозможно понять то, что происходит, считает он.

"Вот как можно объяснить, что цена на минувшей неделе поднялась до 1957 долларов, утром в понедельник рухнула ниже 1000, а через пару часов поднялась до 1026-1024 долларов. Подъем и спад такой амплитуды за столь короткий срок разве возможен? Говорят, что причиной послужило заявление Владимира Путина о том, что Россия имеет возможность поставлять рекордные объемы газа. Ладно, это понятно. Российский вице-премьер уже заявил, что нужно скорее завершить сертификацию по "Северному потоку - 2", чтобы больше объемов запустить на европейский рынок и чтобы европейцы утолили газовую жажду. Тут же глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявляет, что Европе нужно больше российского газа, чем сейчас предусмотрено контрактами, но вести переговоры надо на уровне не отдельных стран, а Евросоюза в целом.

Да, 1000 долларов - это снижение по сравнению с прошлой неделей, но в августе цена на газ в Европе была чуть больше 500 долларов. А что случилось? Почему вдруг такая разница? Это результат паники, хотя для нее не было особых причин. Возьмем такие цифры: по данным на 9 октября заполненность подземных газовых хранилищ в ЕС чуть выше 76 процентов, а в 2020 году аналогичный показатель составлял почти 95 процентов. Эта разница сразу вызвала панику. А почему? Ведь совершенно ясно, что в прошлом году в Европе были мягкими и зима, и лето. Кроме того, закрытость мира и ограничения в связи с пандемией привели к снижению спроса на газ", - сказал Ильхам Шабан, подчеркнув, что совершенно естественно, что в хранилищах к осени осталось больше газа.

Эксперт считает ясным как день, что в нынешнем году были более продолжительные холода, а мир начал выходить из ограничений. Если к концу отопительного сезона в подземных хранилищах прежде оставалось 26-30 процентов газа, то в этом году осталось 12-15 процентов в зависимости от стран. Это не причина для паники. Европейцы паникуют - на февраль контракты по ежесуточным поставкам отстают. Ну и что? Наш собеседник отметил, что не понимает, с чего такой ажиотаж. В конце концов, февраль может быть теплым, могут подключиться другие аспекты. Нет никаких причин для общеевропейской паники. Мол, вот, "Газпром" не закрывает сделку, не поставляет на февраль 2022 года, европейцы будут замерзать и так далее. Как результат, негативная информация потянула за собой цены.

"Биржа вещь хорошая, она позволяет отрезать различные сомнительные договоренности и темные дела. Но при возникновении паники и ажиотажа, цены на бирже взлетают на космический уровень. Когда Евросоюзом был принят Третий энергетический пакет, "Газпром" всего 10 процентов своих продаж осуществлял через спотовые сделки. Остальные объемы поставлялись по долгосрочным контрактам и договорным со страной-покупателем ценам. А теперь, по итогам сентября этого года, через биржу продается 87 процентов используемого Европой газа. То есть против европейцев был использован созданный ими же самими инструмент.

Впервые цены на газ в Европе превысили 100 долларов в 2000 году. А в 1995-1996 годах тысяча кубометров торговалась по 40-50 долларов.

На мой взгляд, до окончания отопительного сезона стабилизации цен на газ на европейском рынке ждать не стоит. С другой стороны, цена на нефть марки Brent приближается к 85 долларам. Такой цена на нефть была в 2018 году, а также только один день за четыре года до этого - 3 ноября 2014 года. Почему? Потому что газ дорогой и энергетические компании переходят на уголь и мазут, а это дополнительный подогрев рынка нефти. Одно тащит за собой другое. Безусловно, на цены на нефть повлияло и решение ОПЕК+ 4 октября не повышать объемы ежесуточной добычи выше 400 тысяч баррелей. В результате именно в этот день цены на нефть поднялись выше 80-ти долларов.

Одним словом, газовое ралли будет пока продолжаться".

Лейла Таривердиева