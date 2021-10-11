Аномальный взлет цен на газ

"Газострофа" - именно так в Европе оценили рекордный скачок цен на газ. Цены на газ в Европе начали расти в апреле текущего года и с тех пор поднялись в 8 раз. Так например, котировки фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах доходили до уровня в 1969,2 доллара за одну тысячу кубометров. Еще в начале года фьючерсы торговались на уровне 265 долларов. На природный газ приходится порядка 22% производства электроэнергии в Европе, и, как следствие, резко выросли тарифы и на электроэнергию для населения и промышленности. К примеру, в Германии - до 302,5 евро за мегаватт-час, в Испании - до 288 евро.

Рассматривая подробно голландский TTF, который считается эталоном в Европе, можно заметить, что за последний месяц цена 1 000 кубометров газа выросла на 168%, а 5 октября - еще на 40% и достигла отметки $1970. Аналогичное явление наблюдалось на рынках Дальнего Востока. Цены на бирже JKM, которая принята в качестве ориентира для азиатских стран, превысили $1990. Следует отметить, что в аналогичный период прошлого года природный газ продавался в Европе менее чем за $140. То есть за последний год цены выросли в 14 раз, а с мая 2020 года - в 46 раз.

Опрошенные аналитики говорят, что есть несколько причин для подобного роста цен на газ, но самая простая из них - это холодная зима. Спрос на газ в Европе и Азии, особенно из Китая, в этом году оставался повышенным из-за неблагоприятных погодных условий, а также из-за выхода экономики из режима блокировки. В последнее время рынки природного газа были активизированы ожиданиями восстановления спроса в приближающейся зиме в северном полушарии, поскольку недостаточный уровень запасов в преддверии зимнего сезона привел к резкому скачку цен на природный газ. В Европе активно потребляли газ, что истощило запасы в хранилищах. Из-за крайне холодной предыдущей зимы находятся на минимуме за десятилетие. Кроме того, европейская экономика в целом быстро восстанавливается после коронавируса, что приводит к необходимости увеличения поставок.

Дисбаланс на европейском рынке могли бы частично компенсировать поставки сжиженного газа, однако сейчас они переориентированы на Азию, где также наблюдается повышенный спрос. Помимо этого, одной из причин резкого роста фьючерсов называют и саму систему регулирования газового рынка ЕС, которая очень сложна и забюрократизирована.

В условиях, когда мировой рынок энергоносителей продолжает гореть, цены на природный газ все больше влияют на сырую нефть, а потребители ищут более дешевое топливо для замены. По данным Bloomberg, цена на электроэнергию в Германии выросла до 302,5 евро за мегаватт-час, а в Испании - до 288 евро. Для сравнения: цены в Испании на 550% выше средней цены, которая была в 2010-2020 годах. Возникла серьезная аномалия: производители электроэнергии совершают поворот, переходя с дорогостоящего природного газа на нефть, что является отходом от десятилетней тенденции перехода от дорогостоящей нефти к более дешевому и чистому природному газу.

Эксперты рынка сейчас предупреждают, что скачкообразные цены на газ, вероятно, приведут к увеличению спроса на сырую нефть, поощряя переход с газа на нефть и усугубив текущий дефицит предложения на нефтяных рынках. Кроме того, высокие цены на электроэнергию сказываются на предприятиях по всей Европе, при этом бизнес жалуется правительствам, что дополнительные расходы возникают в то время, когда компании сталкиваются с инфляционным давлением в других сферах - цены на сырьевые товары растут, глобальные перевозки испытывают проблемы из-за кризиса с COVID-19. Подробный анализ на эту тему был сделан американским WSJ. Негативная конъюнктура рынка вынудила двух крупных производителей удобрений, норвежскую Yara International ASA и американскую CF Industries Holdings Inc. закрыть свои заводы в Европе, сообщает издание.

Высокие цены на газ - это полбеды, главное опасение - это риск физической нехватки газа в случае, если зима будет холодной, а ключевые европейские поставщики не смогут увеличить поставки.

Еще одной главной причиной является нестабильность выработки возобновляемой энергии. Так, установившийся в последние несколько недель штиль в морях, омывающих север Европы, 13 сентября сократил долю выработки электроэнергии ветряными станциями Великобритании до 4,9% при среднегодовом показателе за 2020 г. в 18%. В таких условиях еще 6 сентября британским властям пришлось запустить ранее законсервированную ТЭЦ на угле.

Если говорить о прогнозах на будущее, то Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует сохранение текущего уровня цен как минимум до конца первого квартала 2022 года. В отчете агентства говорится, что в 2022 году цены на Henry Hub вырастут на 5%, TTF - на 10%, а спотовые цены на СПГ в Азии - на 6% по сравнению с уровнями этого года. После завершения отопительного сезона цены понизятся. Во второй половине 2022 года цены на Henry Hub будут в среднем на 18% ниже показателя второго полугодия 2021 года, при этом цены на TTF и на спотовом рынке СПГ в Азии снизятся на 40%.

Что касается Азербайджана, то рост цен, в свою очередь, создает широкие возможности для нашей страны. Учитывая то, как рост цен на газ увеличивает долю нефти в производстве электроэнергии, цены на нефть растут и будут расти параллельно, что приведет к увеличению наших нефтегазовых доходов и валютных резервов. Рекордные скачки цен на газ делают трубопровод TAP еще больше актуальным для Европы. Возрастающий интерес к проекту поможет ускорить реализацию его второй фазы, которая предусматривает увеличение пропускной способности до 20 млрд. кубометров. В ближайшем будущем наша страна может на более выгодных условиях подписать ряд соглашений о разработке новых месторождений и значительно увеличить свой экспортный потенциал. Это также означает, что Азербайджан, обладающий дополнительными запасами газа на своих месторождениях в своей части Каспийского моря (Бабек, 400 млрд куб. М; Абшерон, 350 млрд куб. М; и Умид, 200 млрд куб. М в запасах), а также в Карабахе, Дан Улдузу и Ашрафи, может в будущем поставлять дополнительные объемы в инфраструктуру и увеличивать экспорт газа во многие уголки Европы. Там понимают, что TAP обладает огромным потенциалом. С точки зрения развития торговых связей между Азербайджаном и ЕС, ТАР сыграет важную роль в разрешении таких проблем, как энергетическая безопасность и энергетическая зависимость.

В заключение хотелось бы отметить, что нынешний кризис на газовом рынке был спровоцирован целым букетом факторов, о которых говорилось выше. Но самый главный - рукотворный, созданный самими еврочиновниками, которые грубо ошиблись в планировании энергобаланса в части зеленой энергетики. Она ненадежна и зависит от природных условий. Европе не удалось достичь желаемых результатов. Относительно безветренная погода снизила долю энергии ветра в производстве электроэнергии. В то же время засуха в северном и южном полушариях привела к снижению производства гидроэлектроэнергии. В результате страны испытали чрезмерную зависимость от ВИЭ. А природный газ поддерживает возобновляемые источники энергии, поскольку он может быстро компенсировать спад в энергоснабжении от солнечной или ветровой энергии и быстро реагировать на внезапное увеличение спроса. Кроме того, он является хорошим партнером для гидроэнергетики, обеспечивая надежное электроснабжение в условиях недостаточного количества осадков.

М.Ахмедзаде