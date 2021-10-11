Агентство по развитию МСБ Азербайджана продолжает проводить исследования внутреннего рынка

Субъекты предпринимательства, воспользовавшиеся механизмом исследования внутреннего рынка, приступили в Баку к производству оборудования, используемого в области "умных домов" и автоматизации зданий, а в Мингячевире - к производству термальной и клейкой стикерной бумаг. Новые производственные участки важны с точки зрения удовлетворения спроса на соответствующую продукцию в Азербайджане за счет местного производства и снижения зависимости от импорта в этой области, .

Учредитель ООО ALLSMART TECHNOLOGIES Эльшад Гусейнов: "Мы обратились в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) для проведения внутреннего исследования на рынке в области производства шлагбаумов, домофонов, камер, систем управления лифтами, жалюзи, гаражных ворот и систем безопасности в области умного дома и автоматизации зданий. Государство оплатило 80% стоимости. На основе исследования внутреннего рынка мы выпустили два новых продукта, используемых для автоматизации умных домов и зданий. В настоящее время эти продукты используются в Баку и регионах. Исследование внутреннего рынка помогло нам изучить текущую ситуацию в соответствующей сфере, а также спрос на это оборудование".

Руководитель ООО VİOLET Рами Мамедов :"Воспользовавшись механизмом исследования внутреннего рынка, мы приступили к производству термо- и самоклеящихся этикеток. Таким образом мы снизили зависимость от импорта этой продукции на 40 процентов. Большим спросом пользуется термобумага, используемая для печати чеков и штрих-кодов. В настоящее время Международный аэропорт Гейдар Алиев, MilliÖn, Azəriqaz, Expressbank, сети супермаркетов Rahat в числе наших клиентов".

Отметим, что с 2019 года Агентство оказывает информационную и финансовую поддержку микро-, малому и среднему бизнесу для проведения исследования внутреннего рынка. В соответствии с утвержденными Президентом Азербайджана 29 мая 2019 года "Правилами оказания государственной поддержки исследований внутреннего рынка с целью стимулирования конкурентоспособного производства субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства" финансируется государством 80% стоимости каждого исследования внутреннего рынка, проводимого на основании заявки субъекта микробизнеса, и 50% стоимости исследования, проводимого по запросу субъекта малого бизнеса. В целом размер финансовой поддержки на проведение одного исследования внутреннего рынка составляет до 20 тысяч манатов. На сегодня по инициативе Агентства было проведено 20, а на основании обращений предпринимателей - 12 исследований внутреннего рынка.