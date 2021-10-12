В Баку проходит азербайджано-турецкий бизнес-форум

В Баку при организации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Ассоциации экспортеров Турции (TİM) проходит азербайджано-турецкий бизнес-форум, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В форуме участвуют более 20 компаний как с азербайджанской, так и с турецкой стороны.

В рамках форума запланированы встречи в формате B2B.