https://news.day.az/economy/1390593.html В Баку проходит азербайджано-турецкий бизнес-форум - ФОТО
В Баку проходит азербайджано-турецкий бизнес-форум - ФОТО
В Баку при организации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Ассоциации экспортеров Турции (TİM) проходит азербайджано-турецкий бизнес-форум, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В форуме участвуют более 20 компаний как с азербайджанской, так и с турецкой стороны.
В рамках форума запланированы встречи в формате B2B.
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