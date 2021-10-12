https://news.day.az/economy/1390772.html Начинаются масштабные строительно-восстановительные работы на водохранилищах в Карабахе
Начинаются масштабные строительно-восстановительные работы на водохранилищах в Карабахе
Начинаются масштабные строительно-восстановительные работы на водохранилищах, расположенных на освобожденных территориях Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Рафик Асланов, выступая на мероприятии "1-й Германо-азербайджанский форум по устойчивому развитию 2021" в Баку.
По его словам, к концу следующего года все ремонтно-восстановительные работы на этих водохранилищах будут завершены, и эти воды будут использованы в полном объеме.
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