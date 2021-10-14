Азербайджан планирует увеличить экспорт яблок в Россию

Россия разрешила поставки яблок с 70 азербайджанских предприятий, которые планируют по итогам 2021 года экспортировать 153 397 тонн своей продукции. Это означает, что азербайджанский экспорт яблок в Россию вырастет на 229 процентов по сравнению с прошлым годом.

Об этом сказал в четверг председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной деятельности агентства за последние девять месяцев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в январе - сентябре 2021 года в связи со снятием временных ограничений на экспорт томатов и яблок в Россию этой стране были переданы данные о 309 тепличных хозяйствах Азербайджана.

Глава агентства отметил, что в период 18-28 мая 2021 года российская делегация совместно со специалистами агентства провела мониторинги более чем в 40 теплицах в ряде районов Азербайджана.

"В результате предоставленной информации и совместных видеомониторингов 187 азербайджанским предприятиям был разрешен экспорт томатов в Россию", - сказал Тахмазли.