16 октября на заседании Тарифного совета был рассмотрен вопрос регулирования тарифов на электроэнергию и приняты соответствующие решения.

Решение предусматривает следующие вопросы: в соответствии с поправками, изменена существующая дифференциация тарифов для населения (до 300 и более 300 кВт-ч). Тарифы для населения установлены в размере восьми гяпиков за 1 кВт-ч для потребления до 200 кВтч, 9 гяпиков / кВтч для потребления от 200 кВтч до 300 кВтч (включая 300 кВтч) и 13 гяпиков / кВтч для потребления свыше 300 кВтч.

Почему были изменены цены?

В связи с повышением тарифов на природный газ для ОАО "Азерэнержи" возникла необходимость в перерегулировании оптовых и розничных тарифов на электроэнергию;

Дополнительные расходы, понесенные ОАО "Азеришыг" в результате повышения оптового тарифа на электроэнергию, должны быть распределены между всеми потребителями (население, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, торговля и услуги и т.д.).

Что касается влияния изменения тарифов на население и экономику, то в настоящее время тарифы для населения составляют 7 гяпиков для части с ежемесячным потреблением до 300 кВтч и 11 гяпиков для части с более чем 300 кВтч. То есть новая дифференциация сохраняет льготную тарифную политику для малообеспеченных семей.

Учитывая, что ежемесячное потребление одного человека в потребительской корзине составляет 50 кВтч, а среднестатистическая семья составляет 4 человека, льготные тарифы будут применяться к 200 кВтч ежемесячного потребления. Эта категория составляет 63% абонентов населения.

Влияние новых тарифов на ежемесячную потребительскую корзину для оплаты электроэнергии семьей из 4 человек прогнозируется на уровне 2,05 AZN.

Действующие тарифы на электроэнергию применяются с 01 декабря 2016 года. Расширение инфраструктурных работ в энергетическом секторе, необходимость обеспечения населения и других абонентов качественной, бесперебойной энергией, а также регулирование тарифов на электроэнергию для покрытия дополнительных затрат в связи с существующими изменениями цен на природный газ являются шагами, которые необходимо принимать. Сегодня природный газ составляет более 50% сырья, используемого для выработки электроэнергии на тепловых электростанциях в Азербайджане. В связи с этим изменение тарифов на природный газ привело и к изменениям цен на электроэнергию.

Возобновление работы промышленных предприятий и предприятий общественного питания с начала 2021 года, а также реализация правительством пакетов экономических стимулов в борьбе с пандемией привели к более быстрому восстановлению экономической активности, чем ожидалось. В связи с этим вырос спрос на электроэнергию;

Тариф для нежилых помещений утвержден на уровне 10 гяпиков, что может привести к определенным дополнительным расходам в определенных секторах экономики, но цены, регулируемые Тарифным советом, будут контролироваться. В результате изменения тарифов зависимость субъектов, занимающихся производством и поставкой газа и электроэнергии, от государственного бюджета будет постепенно снижаться, а высвобождаемые в бюджете средства будут направлены на социальную деятельность.

Кроме того, в Азербайджане есть благоприятные возможности для производителей альтернативной энергии. Если этот сектор будет развиваться, потребление природного газа и потребление энергии на основе природного газа могут снизиться, в экономике могут появиться новые услуги и появятся альтернативные источники, которые могут стать дешевле по мере их развития.

Как изменение цены на электроэнергию отразится на малообеспеченных семьях?

Новое изменение сохраняет льготную тарифную политику для малообеспеченных семей. Таким образом, если ежемесячное потребление одного человека составляет 50 кВт/ч, а в среднестатистической семье 4 человека, то это составляет 200 кВт/ч в месяц. То есть для этой семьи электричество подорожает на один гяпик.

Если семья из 4 человек платила за 200 кВт/ч 14 манатов, то по новому тарифу будет платить 16 манатов.

Согласно статистическим данным, 63% населения в месяц потребляют до 200 кВт/ч электричества. Это, в свою очередь, говорит, что изменение цен не коснется малообеспеченных семей.

Дифференциация тарифов на электроэнергию в Азербайджане поможет защитить интересы как населения, так и производителей. Кроме того, меры, предпринимаемые в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 16 октября 2021 года для повышения заработных план, пенсий, социальных пособий и других соцвыплат, являются серьезным шагом с точки зрения компенсации повышения тарифов, фактора, демонстрирующего, что благосостояние гражданина лежит в основе государственной политики Азербайджана. В связи с социальной направленностью политики страны тарифная политика в Азербайджане достаточно консервативна, то есть приоритетом является сохранение тарифов на минимально возможном уровне. Президент Ильхам Алиев предпринимает прогрессивные шаги по дальнейшему улучшению благосостояния народа, государство реализует важные социальные проекты. Поэтому уверенно можно сказать, что никаких проблем изменения цен не повлекут.