https://news.day.az/economy/1393575.html Микаил Джаббаров о выдаче льготных кредитов в Азербайджане
Микаил Джаббаров о выдаче льготных кредитов в Азербайджане
В январе-сентябре в Азербайджане выданы льготные кредиты на сумму в 60,9 миллиона манатов.
Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
По его словам, эти средства были выделены для финансирования 1,152 тыс. инвестиционных проектов.
"Реализация инвестиционных проектов с использованием этих кредитов позволит создать около 1,8 тыс. новых рабочих мест", - написал министр.
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