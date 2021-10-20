В Азербайджане планируется до конца года полностью обеспечить электроснабжение освобожденных территорий

В Азербайджане планируется полностью обеспечить электроснабжение освобожденных территорий до конца года. Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в статье министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, опубликованной в газете Respublika, передает Day.Az.

"С самого начала особое внимание уделялось строительству энергетической инфраструктуры и обеспечению энергобезопасности в качестве важной части процесса восстановления освобожденных территорий. Вопросами энергоснабжения занимается одна из рабочих групп Координационного штаба и его Межведомственного центра, созданного в ноябре 2020 года. Основная цель - до конца нынешнего года полностью обеспечить электроснабжение всего региона. В соответствии с этой целью три из четырех восстановленных ГЭС установленной мощностью 20 мегаватт в Лачине, Кяльбаджаре и Суговушане уже введены в эксплуатацию в рамках восстановления генерирующих мощностей", - пишет Шахбазов.

Как отмечается в материале, помимо электростанции Гюлебирд установленной мощностью восемь мегаватт, ГЭС Суговушан-1 и Суговушан-2 суммарной установленной мощностью 7,8 мегаватта, а также реконструированной малой ГЭС Кельбаджар-1 установленной мощностью 4,4 мегаватта, с соответствующими ведомствами также изучается вопрос восстановления 33 ГЭС суммарной установленной мощностью до 140 мегаватт, находящихся в аварийном состоянии.