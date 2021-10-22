Азербайджан и Монголия подписали соглашение о торговом сотрудничестве

Между Азербайджаном и Монголией подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

Документ подписали министр экономики АР Микаил Джаббаров и министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, сообщает Day.Az со ссылкой на Минэкономики.

Соглашение предусматривает совершенствование договорно-правовой базы в области экономического сотрудничества с Монголией в различных сферах экономики, включая промышленность, энергетику, сельское хозяйство, торговлю, инвестиции, транспортно-транзитный, туристический сектор и пр.

На встрече в видеоформате М.Джаббаров отметил развитие азербайджано-монгольских политико-экономических связей, особую роль встреч на высоком уровне в развитии партнерства. Министр проинформировал о реализуемых в Азербайджане реформах, благоприятном бизнес- и инвестиционном климате, работе, проводимой в направлении реинтеграции освобожденных территорий в экономику страны с привлечением местных и иностранных инвестиций. Он пригласил монгольские компании для участия в азербайджанских проектах, подчеркнув важность расширения связей между бизнесменами двух стран.

Глава МИД Монголии выразила заинтересованность в расширении связей с Азербайджаном и поделилась мнением о развитии экономического сотрудничества.