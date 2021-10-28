Kapital Bank запустил для предпринимателей услугу срочных платежей (R)

Kapital Bank представил для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей новую услугу срочных платежей. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться в системе Müştəri Bank.

Благодаря новой функции через Müştəri Bank теперь можно осуществлять срочные переводы и платежи. Платежи в пользу контрагента, отмеченные в системе как срочные, после подтверждения клиентом будут считаться для банка наиболее приоритетными и будут исполнены через самый быстрый канал перевода.

Новая услуга позволит предпринимателям, никуда не обращаясь, гибко и беспрепятственно решать неотложные деловые сделки. Срочные переводы, так же, как и другие операции, предприниматели смогут осуществлять через Müştəri Bank в режиме онлайн.

C помощью Müştəri Bank можно легко и безопасно пользоваться множеством банковских услуг, такими как: открытие текущего счета полностью онлайн, подключение к зарплатному проекту, внесение средств на зарплатные карты, заказ зарплатных карт, заказ карты предпринимателя и бизнес-карты, безналичные переводы внутри страны и за границу, операции по конвертации валюты, контроль счетов, получение выписок и информации о распоряжениях, онлайн кредитные продукты (овердрафт, кредит, гарантия, быстрый тендер и др.) и т. д.

Для подключения к системе Müştəri Bank достаточно перейти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login или позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. Следует отметить, что при осуществлении переводов через Müştəri Bank можно получить скидку на комиссию до 25%.