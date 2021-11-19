Товарооборот между Азербайджаном и Грузией значительно вырос

В январе-октябре этого года объем внешнеторгового оборота Грузии с Азербайджаном составил 892 123,5 тыс. долларов США, что на 126 091,2 тыс. долларов или на 16,5% больше в годовом сравнении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

За отчетный период Грузия импортировала из Азербайджана товары и продукцию стоимостью 448 743,6 тыс. долларов, по сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 11,8%. Объем экспорта Грузии в Азербайджан составил 443 379,9 тыс. долларов, что в годовом сравнении больше на 21,6%.



За первые 10 месяцев текущего года в торговом обороте Грузии с Азербайджаном сформировалось отрицательное сальдо в 5 363,7 тыс. долларов, в годичном выражении этот показатель снизился в 6,9 раз. В январе-октябре 2020 года отрицательное сальдо торгового оборота Грузии с Азербайджаном составляло 36 834,5 тыс. долларов.