Теперь выгоднее будет делать покупки на платформе Trendyol с помощью карт ТуранБанк во время недели Black Friday, которая традиционно проводится один раз в году и сопуствует последней пятнице ноября.

Каждая покупка, совершенная Trendyol картами ТуранБанк с 22 по 30 ноября, порадует вас возвратом кешбека. Акция распространяется на все виды платежных карт (дебетовая, кредитная, депозитная, Black edition). Согласно условиям акции, 5% средств, уплаченных за платежи картами ТуранБанк, будут возвращены на счет держателя карты. Вы можете узнать больше о кампании на https://bit.ly/3HyICfR.

Наш Банк,всегда ставит на первый план удовлетворенность клиентов, а также продолжит радовать своих клиентов различными кампаниями, в течение года.

Подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предоставляемых Банком, можно получить, позвонив в колл-центр 935, перейдя на официальный сайт ТуранБанк (https://bit.ly/2QRt5C5) или на страницы в социальных сетях.

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