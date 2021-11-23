Успех формируется благодаря трудностям!

Реалии настоящего времени доказали, что digital service окончательно и бесповоротно занял свою нишу в сфере предоставления услуг в самом широком охвате. Насколько готов потребитель к такой форме подачи? Об этом и о многом другом Day.az поговорил с Мирзой Магеррамовым, предпринимателем, директором компании Proton LLC и основателем сайта недвижимости www.arenda.az.

- Насколько наш потребитель готов к цифровым методам пользования?

- Современная модель управления в сфере услуг в самом широком охвате уже перешла в digital. С помощью мобильных приложений и веб сайтов мы можем совершенно спокойно заказывать еду, такси, покупать вещи, аксессуары, рассматривать недвижимость и т.д. Такие мировые гиганты электронной коммерции, как Amazon, Alibaba, Aliexpress, Trendyol, создав условия и широкий спектр онлайн услуг, создали тем самым предложение и спрос, вместе с тем выполняя большую роль в формировании информационного общества. Каждый потребитель благодаря данным платформам превратился в опытного пользователя и стал напрямую участником формирования новой модели цифровых методов решения. С другой стороны, данные процессы создали большие возможности для развития электронной коммерции в Азербайджане. Начали создаваться очень успешные проекты. К примеру, в курьерской сфере, которая оказывает услуги, как в стране, так и за рубежом. Однако, о каком успехе можно говорить, если нет проблем? (смеётся). Порой из-за возникших форс-мажорных обстоятельств, потребитель не хочет проявлять понимание или, наоборот, возникают неудобные для обеих сторон процессы. К счастью, процентное соотношение таких случаев очень невелико. В целом, можно сказать, что потребитель успешно привыкает к цифровым методам пользования. Считаю, что самым важным фактором здесь является оказание потребителю качественных услуг, чтобы в результате этого наш потребитель превращался в активного пользователя.

- Ваш портал www.arenda.az напрямую интегрирован в рынок недвижимости. Есть ли сложности в работе с клиентами? Как преодолевается вероятное недоверие со стороны людей, опасения которых, случается, продиктованы негативным опытом, когда "картинка отличается от реальности" в прямом и переносном смысле?

- Вот уже 5 лет как порталом www.arenda.az активно пользуются собственники недвижимости, агенты, а также другие пользователи, которые постоянно находятся в поиске вариантов для покупки или аренды недвижимости. Как и во всех сферах услуг, у нас тоже возникают определенного рода сложности, которые исходят со стороны наших партнеров (риелторов), пользующихся нашими услугами, и со стороны пользователей.

Успех формируется благодаря трудностям! Считаю, что самая успешная модель управления в нашем случае это существование определенных правил пользованием порталом, а также наличие тщательного наблюдения за объявлениями со стороны наших модераторов. Несмотря на то, что, наш портал недвижимости не несёт ответственность за размещенные объявления, тем не менее, без проверки со стороны модераторов, работающих в дневную и в вечернюю смены, объявления не размещаются.

Кроме того, имеются сложности на самом рынке недвижимости. Расскажу об одной из, на мой взгляд, примечательных. Собственнику абсолютно неинтересно, кто продаст его недвижимость. Он размещает информацию на сайте www.arenda.az. Посредством сайта на связь с собственником выходят несколько риелторов или сотрудников риелторских компаний. Таким образом, информация одновременно поступает по нескольким точкам продаж. Далее, абсолютно все размещают данное объявление собственника вновь на сайт и на других платформах в интернете. Самое примечательное здесь то, что цена на недвижимость отличается от той цены, которую разместил сам собственник.

Здесь возникает некая проблема между агентом, собственником и, конечно же, порталом недвижимости www.arenda.az. Решение данной проблемы я вижу только в регулировании процессов купли-продажи со стороны соответствующих агенств и собственника. То есть собственник, разместивщий объявление на сайте www.arenda.az, должен выбрать, с каким конкретно одним агенством он будет сотрудничать. Надеюсь, что смог ответить на ваш вопрос, хотя эта только одна из сложностей в нашем деле (улыбается).

- Вы используете виртуальное пространство, как систему коммуникации. Существуют ли какие-то специфические особенности в его освоении и, так сказать, "приручении", когда необходимо выстроить определенную линию в направлении интереса человека в реале?

- Мир технологий и информации настолько интересен, что существует много инструментов, с помощью которых можно следить за статистикой пользователей, анализировать ситуацию, а также изучать психологию пользователей. Можно измерять время пребывания на той или иной странице сайта или приложения, делать выводы на основе этого, чтобы ещё больше усовершенствовать продукт.

Большую роль играет "Data", благодаря которой можно формировать, продавать, предоставлять соответствующие сервисы для продаж услуг и продуктов. Ссылаясь на опыт www.arenda.az, могу привести такой пример - ежемесячно 200.000 уникальных пользователей более 5 миллионов раз просматривают страницы сайта, и в среднем каждый на www.arenda.az проводит 6 минут. Это данные статистики Google Analytics. И эти возможности дают нам понимать, какие категории и страницы сайта интересны пользователям, а какие нет.

В освоении особенностей мы также понимаем, где проигрываем, изучая и конкурентов. В результате чего делаем выводы и развиваем проект. Учитывая эти моменты и следя за пользователями, мы стараемся с помощью алгоритмов выстраивать логическую последовательность событий, предоставляя пользователям выбор для достижения конечного результата.

- Сервис https://proton.az вполне можно назвать "digital hub" для тех, кто решил прибегнуть к виртуальным возможностям, выстраивая свой проект (в широком понятии) на основе цифровых технологий. Известно, что важную роль в этом играет тот самый "первый шаг". Есть ли рекомендации, которые помогут облегчить задачу и самому начинающему, и компании, берущей на себя обязательства по воплощению задуманного проекта в жизнь?

- Proton.az оказывает 3600 услуг по разработке веб-сайтов и продуктов, по технической поддержке, seo-оптимизации и веб дизайна. Веб-сайт - это лицо компании в интернет сети. Веб-сайт - это сильный маркетинговый инструмент.

Будучи в данной сфере более 7 лет, могу точно сказать, что переход организаций на собственную цифровую модель в Азербайджане был очень долгим. Причиной тому социальные сети, такие, как Facebook и Instagram. Существование у многих организаций и бизнесов страниц на данных платформах создавало определенные сложности в этом смысле. Ежемесячно средства вкладывались в развитие данных страниц. Результаты устраивали владельцев, но они забывали о проблеме, которая называется "зависимость от третьей стороны". Считаю, что социальные сети являются инструментами для развития сайта, перенаправления пользователей на платформу, при этом они создают определенный трафик для сайта. Возникновение сбоев в работе социальных сетей, распространение слухов и выявление фактов продажи личной информации, а также глобальная пандемия стали главной причиной для того самого "первого шага", чтобы правильно выстроить свой проект.

Сломались абсолютно все стереотипы мышления, которые создали большие условия для формирования веб-сайтов и веб-продуктов. Учредители организаций поняли необходимость создания собственной онлайн платформы или же маркетплейса. Как начинающим, так и организациям я рекомендую определиться именно с тем, как они хотят видеть себя и какую информацию хотят донести для потребителя (end user).

Для облегчения задачи перед исполнителем, я советую составить бриф или техническое задание, которое создаст возможность понимания при разработке веб-сайта или же проекта.

- Цифровые технологии начинают играть в нашем мире все большую роль. И если в обыденной жизни они кажутся не столь глобальными, то там, где на них завязаны производственные мощности, в том числе и те, что входят в область безопасности, невольно может возникнуть мысль: "А не ждать ли нам однажды рождения "осознавшей себя как личность" матрицы? Ведь допущения писателей-фантастов порой воплощаются в жизнь...

- Цифровые технологии развиваются в геометрической прогрессии. Представляете ли Вы себе хоть один день без смартфона? Без whatsappa? Без facebook? То есть посмотрите, настолько мы зависимы от цифровых технологий и насколько мы вынуждены быть внутри этой цифровой системы. Когда читаешь книги писателей-фантастов, того же Жюля Верна, смотришь "Матрицу", "Аватар" и пробуешь представить себя в тех событиях, это порой очень пугает (смеется) Но я Вам скажу искренне, как крипто-интузиаст и человек, верящий в инновации и технологии - я думаю, в очень недалеком будущем, тот же самый Аватар уже не будет фантазией. Будучи дома в Баку, совершенно реально будет возможно играть в шахматы (и не только) с другом, который находится в другой точке нашей планеты. Изменение официального имени организации с Facebook на Meta, думаю, произошло не просто так. Это как новая Интернет-сеть, но уже под наименованием Метавселенная. Стоит упомянуть так же о развитии цифровых валют и активов. В целом, думаю, это очень большой масштаб в среде цифровых технологий, который развивается каждую секунду.

- Возможности Интернета, можно сказать, стремятся к бесконечности. И, как бы между прочим, не имеют ограничительной "морали". Где и как найти баланс между вседозволенностью, в том числе возможностями к достижению определенных задач и бизнес-этикой?

- Обращая внимание на онлайн-бизнесы со стороны, создается такое ощущение, как будто у данного бизнеса все процессы осуществляются в онлайн форме. Но когда становишься активным участником в данной среде, понимаешь, что веб-проект не может развиваться без принципов традиционного бизнеса. То есть обязательно у каждого онлайн-бизнеса имеется и офлайн-сторона. Обязательно нужен офис, нужны условия для рабочей среды, необходимость формирования штата т.д. Если Вы продаете товар, обязательно необходимо арендовать склад. Правильное формирование целочек и задач, мотивация и обучение сотрудников, оказание качественных услуг, предоставление достоверной информации, создание удобных условий для пользователей, обеспечение безопасности данных, формирование программ лояльностей являются напрямую факторами в создании того самого баланса между вседозволенностью и бизнес-этикой. Онлайн-бизнес формирует также новые модели отношений между своими пользователями.

- Как Вы думаете, возможен ли сценарий, когда вся наша жизнь "уйдёт в цифру"? И можно ли наделить ее хоть какой-нибудь рефлексией?

- "Мы сотворили человека в прекраснейшем облике" - есть такой аят в Коране. Бог создал нас в прекраснейшем облике. Человек есть как мыслящее, так и эмоциональное существо. Я думаю, было бы неправильно отпустить всю нашу жизнь в цифры. В таком случае может возникнуть состояние дисбаланса, которое в итоге способно привести к хаосу. Представьте, что мы едем с Вами в ресторан и нас обслуживает официант, с радостью, чувствуется тепло и энергетика, ну, и как же без официантских трюков. Становится тепло на душе, появляется улыбка на лице. А сейчас давайте, представим, что нас обслуживает официант-робот, где нет эмоций, нет энергетики, нет мимики. Долько думая об этом, уже становится грустно на душе. Я считаю, состояние баланса в любой среде это фактор развития и процветания.