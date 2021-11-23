В Азербайджане прогнозируется рост ВВП на душу населения

В Азербайджане прогнозируется рост номинального ВВП на душу населения на сумму до 10 манатов.

Об этом сказала во вторник заместитель министра экономики Азербайджана Севиндж Гасанова на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что подготовлена стратегия экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы.

По ее словам, реализация этой стратегии будет способствовать росту экономики Азербайджана.

Прогнозируется, что в результате реализации этой стратегии в 2026 году номинальный ВВП на душу населения вырастет на сумму до 10 манатов, сказала Гасанова.