В Азербайджане изменится размер госпошлины на автономера

В Азербайджане предложено изменить размер госпошлин на выдачу государственных регистрационных знаков автотранспортных средств, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Это предусматривает законопроект о внесении поправки в закон "О государственной пошлине", который обсуждался 24 ноября на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, пошлины при комбинации цифр в государственном регистрационном знаке увеличиваются следующим образом:

для 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,008, 009

- разные серии - от 1 500 до 2 000 манатов;

- одна и та же серия - от 2 500 до 3 000 манатов;

для цифр 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

- разные серии - от 1 000 до 1 500 манатов;

- одна и та же серия - от 1 500 до 2 000 манатов;

для 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999

- разные серии - от 500 до 1 000 манатов;

- одна и та же серия - от 1 000 до 1 500 манатов.

За выдачу других государственных регистрационных знаков для автотранспортных средств, за исключением вышеуказанных комбинаций цифр и серий, а также за повторную выдачу государственного регистрационного знака, включая вышеуказанную комбинацию цифр и серий, будет установлена пошлина в размере 30 манатов.(в настоящее время - 22 маната).

Законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.