Баку и Анкара обсудили сферу страхования

Азербайджан и Турция обсудили вопросы формирования отношений в сфере страхования, сообщает Day.Az со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана.

Согласно информации, рабочий визит представителей Ассоциации страховщиков Азербайджана состоялся в рамках меморандума, подписанного между Ассоциацией страховщиков Азербайджана и Турецкой страховой ассоциацией.

В ходе визита исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмар Мирсалаев и делегация Ассоциации встретились с различными страховыми компаниями и организациями братской страны и ознакомились с опытом страхования в Турции.

В рамках визита состоялась встреча с руководством Страхового союза Турции. Председатель Турецкой страховой ассоциации Атилла Бенли сказал, что он пригласил руководство Ассоциации страховщиков Азербайджана на традиционную "Неделю страхования", которая состоится в Стамбуле в 2022 году, в качестве почетного гостя.

Также состоялась встреча с руководством фонда Турецкого института страхования, организующего массовые тренинги для улучшения человеческих ресурсов местных участников страхового рынка, а также повышения знаний и навыков страховщиков.

На встрече было решено определить направления новых тренингов, которые будут организованы на следующем этапе в соответствии с потребностями местного рынка. Визит также включал встречи со страховыми компаниями, работающими в Турции в области страхования жизни, страхования иного, чем страхование жизни, и перестрахования.

В ходе этих встреч представителям Ассоциации страховщиков Азербайджана была предоставлена ​​информация о текущих тенденциях и тенденциях на страховом рынке братской страны.

По итогам встреч с компаниями достигнута договоренность об организации зум-встреч и вебинаров с турецкими страховыми специалистами страховщиков, работающих в соответствующих сферах в нашей стране, с целью обмена опытом и информацией.

Как сообщает Ассоциация страховщиков Азербайджана, такие визиты и мероприятия, организованные с целью изучения мирового опыта и его применения на местном рынке, будут продолжены на следующем этапе.

Напомним, что 21 декабря 2020 года между Ассоциацией страховщиков Азербайджана и Турецким союзом страховщиков был подписан меморандум о взаимопонимании.