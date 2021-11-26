По итогам января - октября 2021 года ненефтяной экспорт Азербайджана достиг самого высокого уровня и составил 42 процента от общего объема экспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе азербайджано - корейского торгово - инвестиционного форума на тему "Большое возвращение в Карабах: инвестиционный потенциал освобожденных территорий, текущие и планируемые проекты" в Сеуле.

Он также сообщил, что в отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 37,7 процента, а сам ненефтяной сектор - на 5,9 процента.

Отметим, что по итогам 2021 года ненефтяной экспорт Азербайджана, согласно прогнозам министерства экономики, превысит 2,2 миллиарда манатов, а рост ВВП - пять процентов.