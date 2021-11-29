Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело заседание Общественного совета - ФОТО
Сегодня с участием руководителей НПО и бизнес-ассоциаций, являющихся членами Общественного совета при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, проведено заседание Общественного совета, на котором обсуждалась деятельность Совета в течение года и мероприятия, предусмотренные в 2022 году, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Агентство.
Выступая на заседании, председатель правления Орхан Мамедов подчеркнул, что Агентство заинтересовано в обеспечении общественного участия в работе структуры, и в этой сфере осуществляется тесное сотрудничество с Советом.
Было отмечено, что общественные обсуждения, организуемые Советом на различные темы, вносят вклад в диалог между государством и бизнесом и являются важной платформой.
Председатель Общественного совета, глава Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов проинформировал о работе, проведенной Советом в 2021 году, и планах на предстоящий период.
На заседании были проведены обсуждения по вопросам повестки дня, заслушаны мнения и предложения членов Совета по соответствующим сферам.
Отметим, что функционирующий с 2018 года Общественный совет при Агентстве по развитию МСБ обеспечивает общественное участие в структуре, осуществляет контроль над работой Агентства. В Общественном совете представлены 15 НПО и бизнес-ассоциации, которые объединяют в своих рядах сотни предпринимателей.
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