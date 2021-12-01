SOCAR повысила тарифы на газ для небытовых потребителей в Грузии

SOCAR Georgia Gas повысила тарифы на газ для небытовых потребителей в Грузии с 1 декабря, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу компании.

В сообщении говорится, что коммерческие тарифы на газ в Грузии с 1 декабря увеличатся на 20 грузинских тетри (6 центов) и составят 1,15 грузинских лари (36 центов) за 1 кубометр природного газа.

"Необходимость корректировки цен обусловлена увеличением стоимости услуг и изменением мировых цен на энергоносители. Для внешних потребителей в случае пандемии цена на природный газ была сохранена без изменений", - говорится в заявлении.

Сообщается, что цена на газ для хлебопекарных компаний останется неизменной.

"Учитывая текущую ситуацию, мы решили изменить коммерческий тариф и привести его в соответствие с рыночной ценой в Грузии. Кроме того, тариф для домашних хозяйств, установленный Комиссией по регулированию Грузии до 2023 года, остается неизменным", - заявили в компании.