Доходы Нефтяного фонда Азербайджана с АЧГ резко возросли

В январе-ноябре текущего года (с 01.01.2021 по 01.12.2021) доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) составили 5 272 млн. долларов США, что в годовом сравнении больше на 58%.

Как сообщили Day.Az в ГНФАР, общие доходы фонда с месторождения АЧГ (с 2001 года по 01.12.2021) составили 154 677 млн. долларов США.

Напомним, в прошлом году (01.01.2020 - 01.01.2021) доходы ГНФАР с блока месторождений АЧГ составили 3 522,7 млн. долларов США.

Отметим, долевое участие компаний в АЧГ выглядит так: BP - 30,37% (оператор), AzACG (SOCAR) - 25,00%, MOL - 9,57%, "Inpex" - 9,31%, "Equinor" (бывшая "Statoil") - 7,27%, "ExxonMobil" - 6,79%, TPAO - 5,73%, "Itochu" - 3,65% и "ONGC Videsh Ltd." (OVL) - 2,31%.

Напомним, договор о совместной разработке блока месторождений АЧГ и распределении добываемой нефти (PSA) был подписан 20 сентября 1994 года и был рассчитан на 30 лет (истекает в 2024 году). 14 сентября 2017 года был подписан новый договор, предусматривающий эксплуатацию блока до 2050 года.