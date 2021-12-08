ЦБА и MasterCard расширят бесконтактные и безналичные платежи в Азербайджане

MasterCard осуществляет проекты по расширению бесконтактных и безналичных платежей в Азербайджане в сотрудничестве с Центральным банком и другими банками страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду представитель MasterCard в Азербайджане Эрдем Чакар, выступая на V Международном банковском форуме в Баку.

По его словам, в 2021 году в Азербайджане в несколько раз выросла электронная коммерция по картам MasterCard.

Он добавил, что в 2021 году MasterCard осуществила также проект по стимулированию безналичных платежей в супермаркетах страны.

Говоря о технологии защиты платежей Masterpass, запущенной в Азербайджане в 2018 году, Чакар отметил, что это позволяет хранить банковские данные в онлайн-кошельках максимально безопасно.

"Также это решение обеспечивает безопасность проведения платежей в интернете и предотвращает кибератаки на карточные данные. Начиная с 2021 года, граждане страны больше не нуждаются в наличии физической карты. MasterCard в партнерстве с Kapital Bank, Международным банком Азербайджана, Unibank и банком "Республика" реализовал проект, позволяющий выпустить цифровую карту и моментально приступить к осуществлению платежей. Эта возможность предоставлена на смартфонах на платформе Android. На платформе iOS мы запустили Apple Pay и уже начаты кампании в ряде объектов Азербайджана", - сказал он.

Чакар добавил, что совершая безналичные платежи с помощью Apple Pay, каждый гражданин имеет возможность вернуть до пяти манатов за совершаемые платежи в магазинах и на онлайн-платформах партнеров компании.