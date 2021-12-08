https://news.day.az/economy/1413219.html Прогнозируется рост ВВП Азербайджана
Прогнозируется рост ВВП Азербайджана
В результате реализации стратегии социально- экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы среднегодовые темпы роста ВВП в следующем среднесрочном периоде прогнозируются на уровне 3,9 процента, а ненефтяного ВВП - пяти процентов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду заместитель министра экономики Эльнур Алиев на Азербайджанском форуме карьерного роста.
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