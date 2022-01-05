Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 января
Depozit faizini öncədən al!

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 5 января 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,9191 маната соответственно, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:

Валюты

  

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,9191

1 австралийский доллар

AUD

1,2294

1 аргентинский песо

ARS

0,0165

1 белорусский рубль

BYN

0,6583

1 бразильский реал

BRL

0,2991

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1059

100 южнокорейских вон

KRW

0,1418

1 чешская крона

CZK

0,0778

100 чилийских песо

CLP

0,2006

1 китайский юань

CNY

0,2668

1 датская крона

DKK

0,2580

1 грузинский лари

GEL

0,5493

1 гонконгский доллар

HKD

0,2181

1 индийская рупия

INR

0,0228

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,2995

100 индонезийских рупий

IDR

0,0118

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1870

1 швейцарский франк

CHF

1,8550

1 израильский шекель

ILS

0,5498

1 канадский доллар

CAD

1,3370

1 кувейтский динар

KWD

5,6158

1 казахский тенге

KZT

0,0039

1 кыргызский сом

KGS

0,0201

100 ливанских фунтов

LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

MYR

0,4056

1 мексиканский песо

MXN

0,0827

1 молдавский лей

MDL

0,0954

1 египетский фунт

EGP

0,1082

1 норвежская крона

NOK

0,1917

100 узбекских сомов

UZS

0,0157

1 польский злотый

PLN

0,4205

1 российский рубль

RUB

0,0225

1 сингапурский доллар

SGD

1,2535

1 саудовский риал

SAR

0,4525

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,3742

1 турецкая лира

TRY

0,1263

1 тайваньский доллар

TWD

0,0615

1 таджикский сомони

TJS

0,1511

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0620

100 японских йен

JPY

1,4647

1 новозеландский доллар

NZD

1,15634