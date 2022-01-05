Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 января

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 5 января 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,9191 маната соответственно, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду: